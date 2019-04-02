Karabük'te Typ Kuraları Çekildi

Karabük'te, İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında kurumlarda istihdam edilecek işçiler kurayla belirlendi.

Karabük'te, İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında kurumlarda istihdam edilecek işçiler kurayla belirlendi.





Karabük genelinde yapılacak 300 kişilik istihdama 3 bin 711 kişi müracaat etti.





Karabük Belediyesi Konferans Salonu'nda noter huzurunda yapılan kura çekiminde belirlenen 300 kişi, merkez ve ilçelerdeki kurumlarda 6 ay süreyle çalışacak.





Kura çekim törenine, İŞKUR İl Müdür Vekili Mustafa Çalış, başvuru sahipleri ve aileleri katıldı.

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