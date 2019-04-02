Son Dakika Haberleri: Karabük'te Typ Kuraları Çekildi

Karabük'te Typ Kuraları Çekildi

1 saat önce

Karabük'te, İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında kurumlarda istihdam edilecek işçiler kurayla belirlendi.

Karabük'te Typ Kuraları Çekildi, System.String[]
Karabük'te, İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında kurumlarda istihdam edilecek işçiler kurayla belirlendi.


Karabük genelinde yapılacak 300 kişilik istihdama 3 bin 711 kişi müracaat etti.


Karabük Belediyesi Konferans Salonu'nda noter huzurunda yapılan kura çekiminde belirlenen 300 kişi, merkez ve ilçelerdeki kurumlarda 6 ay süreyle çalışacak.


Kura çekim törenine, İŞKUR İl Müdür Vekili Mustafa Çalış, başvuru sahipleri ve aileleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:20 Kaynak: AA

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