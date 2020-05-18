Karabük'te üç ayda bin 769 çocuk adına 1 milyon 720 bin 286 TL ödeme yapıldı - Son Dakika

Karabük'te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde Sosyal Ekonomik Destek (SED) Projesi kapsamında Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 1769 çocuk adına 1 milyon 720 bin 286 TL ödeme yapıldı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu. Pandemi sürecindeki tedbirlerden bahseden Sökmen, "Salgın başlayınca bizlerde huzurevimiz, çocuk evleri sitelerimiz, çocuk evlerimiz ile özel bakım merkezlerine 15/02/2020 itibarıyla ziyaretçi yasağı koyduk, salgının yayılma göstermesi üzerine tüm kuruluşlarımıza 16/03/2020 tarihi itibarıyla giriş çıkış yasağı koyup özellikle 110 yaşlımızın yaşadığı huzurevimizde 14 günlük vardiya sistemine geçtik. Bu arada çalışan fedakar çalışanlarımız 14 günlük vardiyaya girmeden önce İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından teste tabi tutuluyorlar gene vardiyadan çıkan personelde aynı şekilde teste tabi tutularak hem yaşlılarımızın hem de çalışanlarımızın bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütmelerini sağlamaktayız" ifadelerini kullandı.



Sökmen, kuruluşlar için hayati önem taşıyan başka bir uygulamanın ise Yazıköy' de inşaatı bitip tefrişi yapılan ve hizmete açmayı planladıkları Engelsiz Yaşam Merkezine bu süreçte salgından korunmak için izolasyon kuruluşu olarak düzenlediklerini belirterek, "Mesela; huzurevimizden bir yaşlımız herhangi bir sebeple hastaneye gidecek olursa hastanedeki tedavi sürecinden sonra yaşlılarımızın direkt huzurevimize almayıp Yazıköy' deki Engelsiz Yaşam Merkezinde 14 günlük karantinaya tabi tutup daha sonra huzurevine alıyoruz. Yine kadın konuk evimize, çocuk kuruluşlarımıza kolluk tarafından getirilenler direkt kuruluşlara alınmayıp Yazıköy' de 14 günlük karantina sonrası, ilgili kuruluşlara almaktayız" dedi.



Salgın sürecinde 65 yaş üstü vatandaşlara ihtiyaç duyulan şekilde kurum psikologları tarafından Psikososyal Destek Hizmeti verildiğini hatırlatan Sökmen, bugüne kadar 359 kişiye telefon ile destek verildiğini kaydetti.



Sökmen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün Sosyal ekonomik Destek (SED) projesi kapsamında Mart ayında 539 çocuk adına 505 bin 354 TL, Nisan ayında 570 çocuk adına 545 bin 039 TL ve Mayıs ayında 660 çocuk adına 669 bin 893 TL SED hizmeti ödemesi yapıldığını açıkladı.



Evde engelli ve yaşlılara bakan kişilere 'Evde Engelli Bakım Hizmeti' kapsamında, Mart ayında 1361 engelli adına, 1 milyon 972 bin 359 TL, Nisan ayında 1393 engelli adına, 2 milyon 18 bin 368 TL hizmet ödemesi gerçekleştirildiğini hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi: "Mart ayından bu yana Evde Engelli Bakım Hizmeti için başvuru yapan ailelerin şartları hizmet modeline uygun olduğu takdirde, sosyal inceleme gerçekleştirilmeksizin başvuruları onaylanarak hizmet verilmeye devam edildi. Mart 2020 ayından bu yana 340 adet doğum başvurusu için başvurular kabul edildi; birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, 3 ve daha sonraki sayıda çocuk sahibi olanlar için 600 TL tek seferlik yardımlar yapıldı. Bu süreç içerisinde 59 vatandaşın engelli kimlik kartı talebi değerlendirilerek hizmet verildi."



Pandeminin ortaya çıkmasının akabinde, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Birimi tarafından, kişilere, iyilik hallerinin ve psikolojik dayanıklılık düzeylerinin artırılması için Psikososyal Destek Hizmeti sunulduğunu vurgulayan Sökmen, şu ifadelere yer verdi: "Bu hizmetin sunulma nedeni, pandemi sürecinin genel itibariyle güvenlik duygusunun kaybolmasına neden olan ve içinde yoğunluklu olarak stres ve kaygı duygularını barındıran 'yeni' bir durumla karşı karşıya kalmış olmamızdır. Psikososyal destek hizmetinde, görüşmeler; amaç değil, stres tepkilerini merkeze alan, çözüm odaklı olarak, 2-5 görüşme arasında düzenlenmektedir. Sunulan hizmette telefonla bağlantı kurduğumuz kişi ile ilgili öncelikle; acil temel ihtiyaçlarının saptanması, ciddi stres belirtilerinin olup olmadığı, kişinin sağaltıcı sosyal destek kaynaklarının olup olmadığı, daha önceki problemlerini nasıl çözüme ulaştırdığı noktasında bilgi edinme süreci sağlanmaktadır. Bu bilgilerin edinilmesinin ardından psikososyal ilk yardım ve psikoeğitim sürecimiz başlamaktadır. Bu noktada kişilere aslında, salgın sürecinde verilen tepkilerin anormal bir durumda verdiğimiz, anormal tepkiler olduğu; ancak sürecin kendi içinde anormallik barındırması nedeniyle verilen bu tepkilerin olağan ve normal olduğunu açıklamak kişilerin, içinde bulunduğu durumu sağlıklı bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olabilmektedir. Psikosoyal destek hizmeti süresince, gerektiğinde "yönlendirme" de önemli bir yer tutmaktadır. Yapılan görüşme sonrası, kişiden alınan bilgiler ışığında gerekli görüldüğünde diğer kişi ve kurumlarla da iş birliği sağlanmaktadır. Psikososyal destek hizmeti, ailelerin, çocukların pandemi sürecini yönetmeleri noktasında onlara nasıl rehberlik sağlayabileceği ile ilgili ebeveynlere sunulan destek sürecini de kapsamaktadır." - KARABÜK