Karabük'te uçuruma devrilen cipteki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Karabük'ün Yenice ilçesinde uçuruma devrilen cipteki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D.B. yönetimindeki 78 AAJ 529 plakalı cip, Kale köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki uçuruma devrildi.

Kazada sürücü ve yanındaki 3 kişi yaralandı.

Köylülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kazada yaralananların ormanlık alanda mantar topladıkları ve dönüşte kazanın meydana geldiği belirtildi.