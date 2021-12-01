Karabük'te uçuruma düşerek yaralanan kişi kurtarıldı - Son Dakika

Kayabaşı Mahallesi Engin Sokak'ta elektrikli motorla ağaç kestiği belirtilen Bayram C. (42), henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 20 metreden uçuruma düştü.

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi

Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor