Karabük'te

Karabük Valiliği ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 14-17 Kasım'da düzenlenecek "Uluslararası Foto-Film Festivali" kapsamında kısa film çekimleri başladı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfınca (WWF) "Acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri" ilan edilen ve Türkiye'nin en büyük orman örtüsüne sahip Yenice ilçesinde, Kaymakamlığın ev sahipliğinde 14-17 Kasım'da gerçekleştirilecek festival kapsamında, "Fotoğraf Maratonu" ve "Kısa Film Yarışması" yapılacak.

Fotoğraf ve film alanında tanınmış isimlerin jüri üyeliği yapacağı yarışmaya başvuranlar, bugün Yenice bölgesinde kısa film çekimlerine başladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilki düzenlenen festival kapsamındaki yarışmalara katılacaklar için maratonun bugün başladığın söyledi.

Hem kısa film hem de fotoğraf yarışmaları için 200'ün üstünde başvuru aldıklarını ve çekimlerin 14 Kasım'a kadar süreceğini anlatan Gürel, "Yenice ilçesi, orman bakımından sadece ülkemizin değil, dünyanın önemli bir bölgesi. Fotoğraf ve film çekimleri için özellikle sonbaharda muhteşem görsel vermektedir. Bu durumu festivalle gündeme getirmek için çalışmalar yaptık. Yenice ilçemizdeki cennet köşelerini herkesin görmesi ve fotoğraflaması, filme alması gerekiyor." dedi.