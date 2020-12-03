Karabük'te unlu mamul ve pastacılık ürünleri sokakta satılamayacak - Son Dakika

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda ekmek, yufka, bazlama, gözleme, simit, tatlı ve diğer unlu mamuller ile pastacılık ürünleri satılamayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Fuat Gürel başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında unlu mamul satışına yönelik bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda ekmek, yufka, bazlama, gözleme, simit, tatlı ve diğer unlu mamuller ile pastacılık ürünleri satılamayacak. Alınan bu karara uymayanlara idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemler başlatılacak." denildi.