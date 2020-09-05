Karabük'te üreticilere damızlık koç dağıtıldı - Son Dakika

Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma Projesi" kapsamında, 67 besiciye 89 damızlık koç dağıtıldı.

Karabük Belediyesi mezbaha alanında düzenlenen törene, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Engin Köktürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile hayvan yetiştiricileri katıldı.

Daha sonra 89 Merinos ırkı damızlık koç, Vali Gürel ve Milletvekili Ünal tarafından yetiştiricilere teslim edildi.