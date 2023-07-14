Üst geçidin altında poşete sarılmış halde bir bebeğin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Üst geçidin altında poşete sarılmış halde bir bebeğin cansız bedeni bulundu

14.07.2023 08:26

Karabük'te Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan üst geçidin altında poşete sarılmış halde bir bebek cesedi bulundu. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı ve bebeğin cesedi otopsi için hastaneye götürüldü. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Karabük'te Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan üst geçidin altında meydana geldi. Akşam saatlerinde üst geçide çıkan merdivenlerin dibindeki poşeti fark edenler, şüphe üzerine durumu polis bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede poşetin içerisinde bebek cesedi olduğu tespit edildi.

Üst geçitte poşete sarılmış halde bebek cesedi bulundu

OTOPSİ İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Üst geçitte poşete sarılmış halde bebek cesedi bulundu

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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Karabük'te yürüyen merdivenin altında bebek cesedi bulundu Karabük'te yürüyen merdivenin altında bebek cesedi bulundu

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Son Dakika Güncel Üst geçidin altında poşete sarılmış halde bir bebeğin cansız bedeni bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üst geçidin altında poşete sarılmış halde bir bebeğin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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