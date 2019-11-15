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Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

6 saat önce

KARABÜK'te, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Irak uyruklu Taha Khattab Omar Al-Doori, mahkemece tutuklandı.

Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama, System.String[]

KARABÜK'te, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Irak uyruklu Taha Khattab Omar Al-Doori, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese baskın yapan polis, Irak uyruklu Taha Khattab Omar Al-Doori'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 1.90 gram metamfetamin ve 95 kilitli poşet ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Taha Khattab Omar Al-Doori, 'Uyuşturucu madde temin ve ticareti' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:08 Kaynak: DHA
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