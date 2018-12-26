Son Dakika Haberleri: Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu

2 saat önce

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürülüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Ü.C. (33), U.Ö. (27), H.Ş.Ü. (26) ve O.Ö'yü (23) gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile tabanca ve mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:06 Kaynak: AA

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