Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu
49 dakika önce
Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.
Karabük
'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, "uyuşturucu temini ve satışı" yaptığı iddiasıyla Afganistan
uyruklu E.A'yı gözaltına aldı.
Şahsın yapılan üst aramasında bir miktar Afgan macunu ile uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 07:02 Kaynak: AA
Uyuşturucudan Kurtulması İçin İhbar Ettiği Oğlu, 15 Yıl Hapis Cezası Aldı
Çin'in İslam Planı Ortaya Çıktı! 'Ülkeye Uygun' Müslüman Yetiştiriyorlar
ABD Başkanı Trump'ı Tuvalet Fırçası Haline Getirdiler
Eski Bakan Recep Akdağ,Gençlerle Birlikte Renkli Görüntüler Verdi