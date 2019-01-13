Son Dakika Haberleri: Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu

49 dakika önce

Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu temini ve satışı" yaptığı iddiasıyla Afganistan uyruklu E.A'yı gözaltına aldı.

Şahsın yapılan üst aramasında bir miktar Afgan macunu ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 07:02 Kaynak: AA

Karabük, Güncel
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