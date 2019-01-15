Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
Karabük
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli U.C'nin üzerinde yapılan aramada, bir miktar skank maddesi, uyuşturucu içiminde kullanılan zıvana ve bong ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:28 Kaynak: AA
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