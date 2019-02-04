Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu

Karabük
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde temini ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu madde temini ve ticareti" yaptığı belirlenen S.Ö, Ş.Ö. ve S.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 240 gram esrar maddesi ve iki ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeğe ait 35 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.