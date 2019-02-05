Son Dakika Haberleri: Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde temini ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.


Düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu madde temini ve ticareti" yaptığı belirlenen A.K. (41) gözaltına alındı.


Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 360 ecstasy hap ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:05 Kaynak: AA

Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin İstanbul'da Deaş Operasyonu: 22 Gözaltı

Kooperatif Başkanı Salahaddin Hünü: AK Parti'ye Oy Vermeyeni Allah Çarpar Son Dakika! Cezaevinde Açlık Grevi Yapan Eski CHP Milletvekili Eren Erdem Açlık Grevini Sonlandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 16:10:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]