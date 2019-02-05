Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Karabük
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde temini ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu madde temini ve ticareti" yaptığı belirlenen A.K. (41) gözaltına alındı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 360 ecstasy hap ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:05 Kaynak: AA
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