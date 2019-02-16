Son Dakika Haberleri: Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu

43 dakika önce

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Kocaeli ilinden Karabük'e uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında şüpheli olduğu belirlenen H.Ç, kente giriş yaptığında gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 70 ekstazi hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:59 Kaynak: AA

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