Son Dakika Haberleri: Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu

59 dakika önce

Karabük'te uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

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Karabük'te uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar neticesi B.Ç. isimli şahsın İstanbul'dan Bonzai maddesi getireceği bilgisinin alınması üzerine şahıs ile ilgili çalışmalara başlandı. Şüpheli B.C., Eskipazar ilçesinde kullandığı araçta yanında F.P. ve E.S. ile birlikte ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesi yakalandı. Yapılan üst arama neticesi şahısların üzerinde iki paket satışa hazır takribi bir gram gelen bonzai maddesi, araçta yapılan aramada ise daralı ağırlığı 170 gram gelen bonzai maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında uyuşturucu madde temin ve ticaretinden işlem yapılarak gözaltına alındı. Mevcutlu olarak adliyeye çıkartılan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:18 Kaynak: İHA

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