Son Dakika Haberleri: Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu

33 dakika önce

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Karabük'e uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında şüpheli olduğu belirlenen B.Ç, otomobiliyle kente giriş yapmak isterken yanındaki F.P. ve E.S. ile Eskipazar ilçesinde gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada 171 gram bonzai ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:05 Kaynak: AA

Karabük, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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