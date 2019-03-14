Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu
42 dakika önce
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Karabük
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde temini, ticareti ve kullanımı konusunda alınan istihbarat üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, E.İ. (21) isimli şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreste ve şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 134 ecstasy hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:11 Kaynak: AA
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