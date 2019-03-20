Son Dakika Haberleri: Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda çalışma başlattı.

Çalışma sonunda belirlenen bazı adreslere yapılan operasyonda, E.E. (30), E.Ö. (21), K.Y. (22) ve T.O. (25) gözaltına alındı.

Adres ve üzerilerinde yapılan aramalarda 35 gram bonzai, 1 dal uyuşturucu sigara, uyuşturucu içiminde kullanılan ve kova diye tabir edilen 2,5 litrelik ağzı folyo ile sarılı altı kesik plastik şişe ele geçirildi.

Şüphelilerin sorguları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:38 Kaynak: AA

Karabük, Güncel
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