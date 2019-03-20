Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Karabük
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda çalışma başlattı.
Çalışma sonunda belirlenen bazı adreslere yapılan operasyonda, E.E. (30), E.Ö. (21), K.Y. (22) ve T.O. (25) gözaltına alındı.
Adres ve üzerilerinde yapılan aramalarda 35 gram bonzai, 1 dal uyuşturucu sigara, uyuşturucu içiminde kullanılan ve kova diye tabir edilen 2,5 litrelik ağzı folyo ile sarılı altı kesik plastik şişe ele geçirildi.
Şüphelilerin sorguları devam ediyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:38 Kaynak: AA
Bebek Maması Çalan Şahsın Uyuşturucu Bağımlısı Olduğu Ortaya Çıktı
Oto Hırsızlığı Operasyonunda Duvardaki "Ben Hırsız" Resmi Şaşırttı
Türkiye ile İran'ın PKK'ya Düzenlediği Ortak Operasyondan İlk Görüntüler Geldi
Muharrem İnce'den MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'a 50 Bin Liralık Dava