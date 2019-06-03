Karabük'te uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:03 Kaynak: AA
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesi kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda R.Ç, S.A. ve O.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada bir miktar sentetik hap ele geçirildi.
Şüphelilerden O.Y. emniyetteki işlemlerinden sonra, adliyeye sevk edilen S.A. da savcılık sorgusunun ardından salıverildi.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan R.Ç. ise tutuklandı.
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