Son Dakika Haberleri: Karabük'te uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Karabük'te uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Karabük'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesi kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda R.Ç, S.A. ve O.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada bir miktar sentetik hap ele geçirildi.
Şüphelilerden O.Y. emniyetteki işlemlerinden sonra, adliyeye sevk edilen S.A. da savcılık sorgusunun ardından salıverildi.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan R.Ç. ise tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:03 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığı ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı Halkbank'ta 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Generallerimize hakaret asla kabul edilemez Meteoroloji 5 ili uyardı! Bayramın ilk günü yağmur bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 00:33:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]