Son Dakika Haberleri: Karabük'te uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Karabük'te uyuşturucu operasyonu

4 saat önce

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Hint keneviri, toz esrar, esrarlı sigara ve uyuşturucu içmede kullanılan malzeme ele geçirildi.

Karabük'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Hint keneviri, toz esrar, esrarlı sigara ve uyuşturucu içmede kullanılan malzeme ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma neticesinde Ç.I'nın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaştı.
Şüpheli, kent merkezinde gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde, aracında ve evinde yapılan aramalarda, daralı ağırlığı 12 gram gelen üç paket halinde satışa hazır toz esrar ve 2 adet esrar koyulmuş sigara, saksıya dikilmiş iki kök Hint keneviri ile uyuşturucu içiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:14 Kaynak: AA
Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



50 milyon kişinin kimlik bilgilerini ele geçirip sattılar! Arka Sokaklar'ın Aylin'i Özlem Çınar diziye veda ediyor İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış MEB'den lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık affı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:40:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]