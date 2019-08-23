Son Dakika Haberleri: Karabük'te uyuşturucu operasyonu
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Karabük'te uyuşturucu operasyonu

24 dakika önce

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Karabük'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine, İstanbul'dan kente uyuşturucu getirileceği bilgisi ulaştı.

Eskipazar'da durdurdukları araçta ve içindeki 4 kişinin üzerlerinde arama yapan ekipler, 1,76 gram sentetik uyuşturucu ile yeşil reçeteyle satılan 172 ilaç tableti ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Eskipazar, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:02 Kaynak: AA
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