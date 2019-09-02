Son Dakika Haberleri: Karabük'te uyuşturucu operasyonu
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Karabük'te uyuşturucu operasyonu

9 saat önce

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karabük'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.


Teknik ve fiziki takip sonucu 100. Yıl Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.Y, Ü.Ö. ve N.Ç. gözaltına alındı.


Adreste ve şüphelilerin üst aramasında 52,20 gram skunk ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Ç. ve H.Y tutuklandı, Ü.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:48 Kaynak: AA
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