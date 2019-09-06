Son Dakika Haberleri: Karabük'te uyuşturucu operasyonu
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Karabük'te uyuşturucu operasyonu

35 dakika önce

Karabük'te, 170 kök Hint keneviri ile 24 gram kubar esrar ele geçirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Karabük'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Karabük'te, 170 kök Hint keneviri ile 24 gram kubar esrar ele geçirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Bostanbükü köyündeki bir adrese operasyon düzenledi.

Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyonda, şüpheli İ.Ç. gözaltına alındı.

Adreste ve İ.Ç'nin ifadeleri doğrultusunda Safranbolu- Eflani kara yolu ormanlık alanındaki arazide yapılan aramada, 170 kök Hint keneviri ile 24 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:33 Kaynak: AA
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