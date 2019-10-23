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Karabük'te uyuşturucu operasyonu

48 dakika önce

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.G. isimli şahsın ikametinden uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şahsın ikametine yapılan operasyonda 27,5 gram sentetik kannobinoid maddesi, yeşil reçeteye tabi 4 tablet ile içerisinde 12,5 litre kaçak içki, etil alkol bidonları, 2 anason şişesi, alkol yapımında kullanılan 2 kit, 475 gram kristalize madde, 17 G3 mermisi, 23 M16 mermisi, 1 bixi mermisi ele geçirildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:22 Kaynak: AA
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