Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Adrese düzenlenen operasyonda 27,5 gram sentetik kannobinoid maddesi, yeşil reçeteye tabi 4 tablet ile içerisinde 12,5 litre kaçak içki, etil alkol bidonları, 2 anason şişesi, alkol yapımında kullanılan 2 kit, 475 gram kristalize madde, 17 G3 mermisi, 23 M16 mermisi, 1 bixi mermisi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.G. isimli şahsın ikametinden uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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