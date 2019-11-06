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Karabük'te uyuşturucu operasyonu

8 saat önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Karabük'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenice ilçesinde bulunan E.Ç'nin adresine jandarmanın da desteğiyle operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, 248,5 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Yenice Adliyesine sevk edildi.

Karabük, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:06 Kaynak: AA
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