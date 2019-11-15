Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde Taha Khattab Omar Al-Doori isimli yabancı uyruklu şahsın ikametinden uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Ekiplerin şahsın ikametinde yaptığı operasyon neticesinde üst ve ikamet aramasında 3 paket halinde satışa hazır vaziyette toplam daralı ağırlığı 1.90 gram gelen metamfetamin maddesi, 2 adet küçük 1 adet büyük bong tabir edilen cam aparat, 95 adet kilitli poşet ele geçirildi. Emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu şahıs çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde temin ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK