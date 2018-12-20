Son Dakika Haberleri: Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

13 saat önce

Karabük'te ihbar üzerine durdurulan şüphelinin üzerinden çıkan 'skank' tabir edilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, System.String[]
Karabük'te ihbar üzerine durdurulan şüphelinin üzerinden çıkan 'skank' tabir edilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olarak Yüzüncü Yıl Mahallesi mevkisinde uyuşturucu temini yapılacağı yönünde bilgi alınması üzerine hazırlık yaptı.

00.45 sıralarında D. G.(27) durdurularak üzeri arandığında 5 gr 'skank' maddesi ele geçirildi. Şüpheliye, uyuşturucu maddeyi kimden temin etti sorulduğunda A. G. T.'den (24) 200 TL karşılığında aldığını söyledi.

Bunun üzerine A. G. T.'nin ikametinde tespit edilerek yapılan arama neticesi şeffaf poşete sarılı yaklaşık 4 gr skank maddesi, 18 adet zıvana, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan bong aparatı bulundu.

İkamette kalan Ç. U.'nun (24) kaldığı odada yapılan aramada 5 adet şeffaf poşet içerisine koyulmuş toplamda 5 gr gelen hint keneviri tohumu, 1 adet mavi renkli çorabı geçirilmiş cam kavanoz içerisinde tahmini ağırlığı 200 gr gelen satışa hazır vaziyette paketlenmiş skank maddesi, 1 adet mavi çoraba geçirilmiş kavanoz içerisinde tahmini ağırlığı 360 gr gelen skank maddesi, 1 adet hassas terazi 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan bong aparatı, 5 adet uyuşturucu madde inceltici render tabir edilen aparat bulundu.

Ayrıca toplamda bin 965 TL para ekiplerce ele geçirilerek el konuldu. Yakalanan şüphelilerden D. G.'ye 'uyuşturucu madde kullanma' suçundan işlem yapıldı. Diğer yakalanan şüphelilerden A. G. T. ve Ç. U.'ya ise 'uyuşturucu madde ticaretinden' işlem yapılarak ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecekler. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:40 Kaynak: İHA

Karabük, 3. Sayfa
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