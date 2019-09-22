Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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KARABÜK'te, polis ekiplerince takibe alınıp, durdurulan otomobilde 105 gram skunk, 304 uyuşturucu hap ve 77 gram kokain ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:24 Kaynak: DHA
KARABÜK'te, polis ekiplerince takibe alınıp, durdurulan otomobilde 105 gram skunk, 304 uyuşturucu hap ve 77 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu bulunduğu ihbarı yapılan otomobili takibe alarak kent girişinde durdurdu. Otomobilde ve C.A. ile E.A.'nın üzerinde yapılan aramada 105 gram skunk, 304 uyuşturucu hap ve 77 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen C.A. ve E.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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