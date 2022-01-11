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Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

11.01.2022 16:32
Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, Karabük merkezde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 520 gram bonzai, 21 gram metamfetamin, 5 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ö.K. (36) ve E.N. (29), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ö.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla, E.N. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılıkla Mücadele, Uyuşturucu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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