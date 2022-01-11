Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, Karabük merkezde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 520 gram bonzai, 21 gram metamfetamin, 5 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirdi.
Gözaltına alınan Ö.K. (36) ve E.N. (29), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Ö.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla, E.N. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika