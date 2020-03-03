Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

KARABÜK'te, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yapılan aramada 220 uyuşturucu hap, 18 gram sentetik uyuşturucu ve 1 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda U.T., B.U. ve F.U. gözaltına alınırken, araçlarında yapılan aramalarda 220 ectasy hap, 18 gram sentetik uyuşturucu ve 1 gram skunk maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.