Karabük'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Karabük'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 100 gram toz esrar ve 75 extacy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan S.G jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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