Son Dakika Haberleri: Karabük'te uyuşturucu sattığı iddia edilen Iraklı tutuklandı
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Karabük'te uyuşturucu sattığı iddia edilen Iraklı tutuklandı

6 saat önce

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Irak uyruklu bir zanlı tutuklandı.

Karabük'te uyuşturucu sattığı iddia edilen Iraklı tutuklandı, System.String[]

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Irak uyruklu bir zanlı tutuklandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda Irak uyruklu Taha Khattab Omar Al-Doori'nin uyuşturucu sattığını belirledi.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla adresinde gözaltına alındı.

Ekiplerce adreste ve kişinin üst aramasında, 3 paket halinde satışa hazır vaziyette 1,9 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet küçük, 1 adet büyük "bong" tabir edilen cam aparat ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:36 Kaynak: AA
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