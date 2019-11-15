Karabük'te uyuşturucu sattığı iddia edilen Iraklı tutuklandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Irak uyruklu bir zanlı tutuklandı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda Irak uyruklu Taha Khattab Omar Al-Doori'nin uyuşturucu sattığını belirledi.
Şüpheli, düzenlenen operasyonla adresinde gözaltına alındı.
Ekiplerce adreste ve kişinin üst aramasında, 3 paket halinde satışa hazır vaziyette 1,9 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet küçük, 1 adet büyük "bong" tabir edilen cam aparat ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.