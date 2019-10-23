Son Dakika Haberleri: Karabük'te uyuşturucu ve kaçak alkol operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te uyuşturucu ve kaçak alkol operasyonu

Karabük'te uyuşturucu ve kaçak alkol operasyonu

1 saat önce

Karabük'te uyuşturucu ve kaçak alkol operasyonuKARABÜK - Karabük'te Narkotik ekiplerinin yaptığı uyuşturucu ve kaçak alkol operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Karabük'te uyuşturucu ve kaçak alkol operasyonu

KARABÜK - Karabük'te Narkotik ekiplerinin yaptığı uyuşturucu ve kaçak alkol operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri A.G isimli şahsın uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine evine operasyon düzenledi. Narkotik timlerince düzenlenen operasyon kapsamında şahsın ikametinde yapılan aramalarda 27.5 Gr sentetik kannobinoid (Bonzai) maddesi 4 adet yeşil reçeteye tabi Neurotin tablet ile birlikte kaçak içki yapımında kullanılan maddeler ve kaçak içkinin yanı sıra, 9 adet dolu ikisi kullanılmış toplam 11 adet 5 litrelik beyaz renkli bidon içerisinde etil alkol, 4 adet dolu 0,5 ml pet şişe içerisinde viski, alkol yapımında kullanılan kit, 475 gr kristalize madde ile birlikte 17 adet G3, 23 adet M16 ve bir adet Bixey mermisi ele geçirildi.

A.G isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde temin ve ticareti ile, 5607 SKM ve 6136 SKM suçlarından soruşturma başlatıldı. Emniyette ifadesi alınan A.G. daha sonra sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Karabük'te uyuşturucu ve kaçak alkol operasyonu

Karabük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:07 Kaynak: İHA
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