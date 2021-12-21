Karabük'te üzerinde İbranice yazılı figürler bulunan yılan derisi ele geçirildi - Son Dakika

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde üzerinde İbranice yazılı figürler bulunan 3,5 metre uzunluğunda yılan derisi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli'den tarihi eser getirileceği ihbarı üzerine takibe aldıkları bir otomobili, ilçeye bağlı İmanlar köyü yakınlarında durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, üzerinde İbranice yazılı çeşitli figürler bulunan yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda yılan derisi ele geçirildi.
Ekipler, otomobildeki H.Y. (52), R.T. (61) ve M.K'yi (24) gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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