Karabük'te vaka sayılarında hızlı düşüş - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan tam kapanma sürecinde vaka sayılarının belli bir rakamın altına düştüğünü ve Mayıs'ın 17'sine kadar daha da iyi duruma geleceklerini ifade etti.

Gürel, beraberinde AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi, çocuk yuvaları ve hastaneleri ziyaret ederek görevlilerle bayramlaştı.

Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Gürel, salgının yaklaşık 2 yıldır devam ettiğini ve bu sürede başta sağlık personeli olmak üzere kolluk kuvvetleri ve ilgili kurumların, ekiplerinin canla başla çalıştığını söyledi.

Bu süreçte vatandaşların da çok büyük katkılarının olduğunu anlatan Gürel, "Tam kapanma sürecinde vaka sayılarımız belli bir rakamın altına düştü. Dün itibarıyla çok daha iyi duruma geldik. Bu 5-6 günlük süre içerisinde, 17'sine kadar olan süre içinde vaka sayılarının daha da aşağıya geleceğini ümit ediyoruz. İnşallah pazartesi Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı kararlarla beraber kontrollü bir normalleşme sürecine girmiş olacağız." diye konuştu.