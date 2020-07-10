Karabük'te vaka sayısı 40 günde 319'a yükseldi - Son Dakika

Karabük'te normalleşme sürecinden itibaren görülen pozitifli vak'a sayısı 319'a yükseldi.



İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Karabük'te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının görüldüğü 17 Mart tarihinden itibaren bugüne kadar görülen toplam vak'a sayısı ise 499 oldu. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavilerine devam edilen pozitif vak'a sayısının 85 olduğu ve 4 vatandaşında yurtlarda izole sürecinin sürdüğü öğrenilirken, bu süreçte 16 vatandaş korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.



'Kontrollü Sosyal Hayat' dönemine geçildiği 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren kentte görülen toplam vak'a sayısı 319 olurken, 6 kişi virüsten hayatını kaybetti. 224 kişinin taburcu edildiği hastanede, şuanda 85 kişinin tedavisine devam ediliyor. - KARABÜK