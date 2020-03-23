Karabük'te Vali cadde cadde gezerek yaşlı denetiminde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te Vali cadde cadde gezerek yaşlı denetiminde bulundu - Son Dakika

Karabük'te Vali cadde cadde gezerek yaşlı denetiminde bulundu

6 saat önce

Yurt genelinde olduğu gibi Karabük'te de 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma dünden bu yana uygulanmaya devam ederken, bazı yaşlı vatandaşların yasağı çiğnemedeki ısrarları ise görenleri 'pes' dedirtti.

Karabük'te Vali cadde cadde gezerek yaşlı denetiminde bulundu, System.String[]

Yurt genelinde olduğu gibi Karabük'te de 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma dünden bu yana uygulanmaya devam ederken, bazı yaşlı vatandaşların yasağı çiğnemedeki ısrarları ise görenleri 'pes' dedirtti.


Karabük'te polis ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara kimlik kontrolü yaparken, Vali Fuat Gürel'de cadde cadde gezerek denetimlerde bulundu.


Sivil polis ekipleri de bankaların bulunduğu cadde üzerinde kimlik kontrolü yaparak 65 yaş üstü vatandaşlara uyarılarda bulunarak, yasağa uymaları noktasında idari para cezası uygulanacağını söyledi. Yaşlarını bilerek 65 yaş altı söyleyenlerin kimliklerini kontrol eden polis memuru, " Yakışık kalıyor mu, sen böyle yaparsan. Bu sizin sağlığınız için, devletimiz bir kural koydu. Uygulamamız var. 155'i aradığınızda size her türlü yardımcı oluyor" dedi.


"Vali tek tek denetledi"


Vali Fuat Gürel, özellikle banka önlerinde maaş çekmeye gelen ve caddelerde gezen yaşlıları uyararak, sağlıkları açısında evlerinden çıkmamalarını ve evlerine gitmeleri tavsiyesinde bulundu.


Esnafları da gezen Vali Gürel, esnaflara da maske ve eldiven takarak sosyal mesafelere riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.


Denetimleri sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Fuat Gürel, Çin'de virüsün görülmesiyle birlikte ülkemizde birçok tedbir planlanmaya başladı. Bizde illerde Valilik, kaymakamlık ve kurumlar olarak tedbirleri almaya başladık. Bakanlıkların talimatları doğrultusunda bütün Türkiye'de adım adım tedbirler sıklaştırıldı. İlimizde bu noktada pek çok önlem alındı. 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaması konusunda talimatlar geldi ve bizde uygulamaya çalışıyoruz. Bununla ilgili yerinde denetliyoruz. Valilik ve Kaymakamlıklarımızda Vefa Sosyal Destek grubu oluşturuldu. Sokağa çıkmayan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın yanında bir yakını yoksa bunların ihtiyaçların giderilmesi noktasında önemleri alarak ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Planlanmayan ve bir kısım eksiklikler olduğunu görüyoruz ve onu da hızlı bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Buna rağmen sokağa çıkan vatandaşlarımız oluyor. Onları da uyarmak ve esnafımızın devletin yanında olduğunu göstermek için caddeleri denetledik" dedi.


Umreden gelen bir ve ikinci grup dedikleri grupların denetimlerinin devam ettiğini ve 14 günlük karantina süresinin de tamamlanmak üzere olduğunu da ifade eden Gürel, "Bunlardan 20'ye yakını belirti gösterdiğinden hastanelere getirerek, tahliller aldık ve bir sıkıntı çıkmadı. Takiplerimiz devam ediyor. Sıkıntı şu; şimdi bundan sonraki süreçte özellikle büyük şehirden ilimize gelecek vatandaşlar var. Baharın gelmesiyle beraber kendi köylerine gelemeye başlayacaklar. Özellikle köylerde vatandaşlarımızın biraz mesafeli durması gerekiyor. Jandarma ve Sağlık ekiplerini uyardık. Köylerde dışarıdan gelenleri evlerinde ziyaret ederek kontrolleri sağlanacak. Muhtarlarımıza da büyük iş düşüyor. İnşallah sorunsuz bir dönem geçiririz ama bu virüs yayılmaya devam ediyor. Tedbirlerin vatandaşlarımız tarafından ciddiye alınması lazım. Bu iş ne kadar ciddiye alınırsa o kadar kısa sürede biter diye düşünüyoruz" ifadelerinde bulundu. - KARABÜK

Karabük, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:03 Kaynak: İHA

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