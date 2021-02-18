Karabük'te vatandaşlar, "112 Acil Çağrı Merkezi" hakkında bilgilendiriliyor - Son Dakika

Karabük'te acil çağrıların tek elden yönetileceği "112 Acil Çağrı Merkezi" hakkında vatandaşa bilgi veriliyor.

Karabük'te hayata geçirilen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ilk çağrının alınmasıyla geçtiğimiz günlerde hizmete alınan "112 Acil Çağrı Merkezi"nde, tüm acil çağrılar tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilecek.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, merkez hakkında bilgiler içeren broşürleri vatandaşlara dağıtıyor.

Ekipler tarafından ayrıca merkezin verdiği hizmetler hakkında vatandaşlara sözlü bilgiler de veriliyor.