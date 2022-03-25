KARABÜK'TE VATANDAŞLARA 3 BİN 500 FİDAN DAĞITILDI - Son Dakika
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KARABÜK'TE VATANDAŞLARA 3 BİN 500 FİDAN DAĞITILDI

25.03.2022 14:35

KARABÜK'te, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle vatandaşlara 3 bin 500 fidan dağıtıldı.

KARABÜK'te, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle vatandaşlara 3 bin 500 fidan dağıtıldı.

Karabük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Köprübaşı ve Esentepe camilerinin önünde cuma namazı çıkışında vatandaşlara 3 bin 500 adet defne, ceviz, ıhlamur, kestane fidanları ücretsiz dağıtıldı. Vatandaşlara orman ve ağaç sevgisini aşılamayı hedeflediklerini belirten Karabük Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı, 'Bu hafta içerisinde 6 bine yakın fidan dağıtımı yaptık. Bugün de namaz çıkışında Köprübaşı ve Esentepe Yeşil camimizde 3 bin 500 adet defne, ceviz, ıhlamur, kestane ve diğer ağaç türlerimizi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Vatandaşlarımıza orman ve ağaç sevgisini aşılamayı hedeflemekteyiz.' dedi.

KARABÜK'TE VATANDAŞLARA 3 BİN 500 FİDAN DAĞITILDI
KARABÜK'TE VATANDAŞLARA 3 BİN 500 FİDAN DAĞITILDI
KARABÜK'TE VATANDAŞLARA 3 BİN 500 FİDAN DAĞITILDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARABÜK'TE VATANDAŞLARA 3 BİN 500 FİDAN DAĞITILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARABÜK'TE VATANDAŞLARA 3 BİN 500 FİDAN DAĞITILDI - Son Dakika
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