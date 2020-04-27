Karabük'te vefa ekiplerinden 70 yaşındaki adama doğum günü sürprizi - Son Dakika

Kapıda ekibi pastayla gören Rasim Özdemir, şaşkınlıkla birlikte mutluluk yaşadı. Mumları üfleyen Özdemir, Karabük Valisi Fuat Gürel ile görevlilere teşekkür etti.

Karabük 'teki Vefa Sosyal Destek Grubu , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinde kalan 70 yaşındaki Rasim Özdemir'e doğum gününde pastayla sürpriz yaptı.

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