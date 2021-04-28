Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi Asım Kocakaya son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi Asım Kocakaya son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Asım Kocakaya'nın cenazesi, Kovid-19 kurallarına göre askeri törenle toprağa verildi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Asım Kocakaya'nın cenazesi, Kovid-19 kurallarına göre askeri törenle toprağa verildi. Yortan beldesindeki evinde yaşamını yitiren Asım Kocakaya'nın (67) Türk bayrağına sarılı tabutu, Merkez Camisi'ne getirildi. Törene, Kocakaya'nın yakınlarının yanı sıra Karabük Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, Kaymakam Yasin Erdem, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Kocakaya'nın naaşı, cenaze namazının ardından beldedeki aile mezarlığına defnedildi.

Son Dakika

İtalyan ekibi Roma, yasakları çiğneyip tesise gelen binlerce taraftarının yaptığı uğurlamayı paylaşarak ülkeyi karıştırdı

Filiz'i döverek ölümüne neden olmaktan yargılanan eşine beraat

Altının kilogramı 466 bin 500 liraya geriledi

Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var

İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik

Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi

Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı

Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber