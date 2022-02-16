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Vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

16.02.2022 18:42

Karabük'te tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Recep Erdem'in cenazesi toprağa verildi.

Karabük'te tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Recep Erdem'in cenazesi toprağa verildi.

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Erdem'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Acıöz köyü Çay Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Cenaze, kılınan namazın ardından köydeki aile mezarlığında defnedildi.

Törene, Erdem'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, gazi ve şehit derneklerinin yöneticileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kıbrıs Barış Harekatı, Karabük, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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