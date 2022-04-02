Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

02.04.2022 16:07
Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'te tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi emekli astsubay Muammer Cabbar'ın cenazesi toprağa verildi.

Karabük'te tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi emekli astsubay Muammer Cabbar'ın cenazesi toprağa verildi.

Cabbar'ın cenazesi, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alındıktan sonra, Türk bayrağına sarılı tabutu Şirinevler Camisi'ne getirildi.

Cabbar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Safranbolu aile mezarlığına defnedildi.

Törene, Cabbar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Muhammed Akın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, gazi ve şehit derneklerinin yöneticileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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