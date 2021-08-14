Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi - Son Dakika

Törene, Topçu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek , İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı ve vatandaşlar katıldı.

Damatlık ve gelinlik yerine Galatasaray forması giydiler

Son Dakika! Okullar açılıyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim için 81 ile yazı gönderdi: Okulları hazır hale getirin