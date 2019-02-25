Son Dakika Haberleri: Karabük'te Vergi Haftası Kutlandı

Karabük'te Vergi Haftası Kutlandı

1 saat önce

Bu yıl 30'uncusu kutlanan Vergi Haftası Karabük Kent Meydanında düzenlenen törenle kutlandı.

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Bu yıl 30'uncusu kutlanan Vergi Haftası Karabük Kent Meydanında düzenlenen törenle kutlandı.

25 Şubat- 1 Mart tarihleri arasında tüm yurtta kutlanan ve vergi bilinci artırılması amacıyla düzenlenen 30. Vergi Haftası kapsamında, kent meydanında bulunan Atatürk anıtına Karabük Defterdarı Osman Koçaş tarafından kurum çelengi sunularak saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunumu sonrası konuşma yapan Karabük Defterdarı Osman Koçaş, bir dizi ziyaretlerin olacağını ve vergi konulu konferansların yapılacağını belirterek, "Bilindiği üzere vatandaşlarımızın ödediği vergiler, milli bütçemizin en büyük gelir kaynağını teşkil etmektedir. Vergisini zamanında beyan edip doğru bir şekilde ödeyen rekortmenlerimizi tebrik ederken bu milletin bekası için, vergisini doğru bir biçimde beyan eden ve ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getiren tüm mükelleflerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından tören sona erdi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:02 Kaynak: İHA

Koçaş, Vergi Haftası, Karabük, Güncel
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