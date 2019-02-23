Son Dakika Haberleri: Karabük'te Vergi Rekortmenleri Açıklandı

Karabük'te Vergi Rekortmenleri Açıklandı

41 dakika önce

Karabük'te 2017 yılı kurumlar vergisi rekortmenleri açıklandı.

Karabük'te Vergi Rekortmenleri Açıklandı, System.String[]
Karabük'te 2017 yılı kurumlar vergisi rekortmenleri açıklandı.

Karabük Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Karabük'te 2017 yılında kurumlar vergisinde, Mesicer Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'nin 10 milyon 96 bin 645 lira tahakkukla birinci olduğu belirtildi.

İkinci sıradakinin belirtilmediği açıklamada, "Mesicer Demir Çelik Sanayi ve T.A.Ş üçüncü, Erhallar Demir Çelik Sanayi T.A.Ş dördüncü, Çelikoğlu Demir Çelik Sanayi ve Ticaret LTD.ŞTİ beşinci, Mescier Metal Mamülleri Pazarlama ve Sanayi ve Ticareti Ltd. Şti altıncı, Akyüz Metal Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti yedinci, KARÇEL KARDEMİR Çelik Yapı İmalat Sanayi ve T.A.Ş sekizinci, Aygünsan Demirçelik Ticaret Ltd. Şti dokuzuncu ve Mescier Dış Ticaret Ltd. Şti onuncu oldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gelir vergisinde ise birinci, ikinci, dördüncü, beşinci ve yedincinin isminin açıklanmasını istemediği aktarılarak, Hikmet Namal'ın üçüncü, Kamil Güleç altıncı, Hüseyin Çağrı Güleç'in sekizinci, Salih Ören'in dokuzuncu ve Kemal Eser'in onuncu olduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:33 Kaynak: AA

Ekonomi
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