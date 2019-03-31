Karabük'te, Vergili'nin Yeniden Başkan Seçilmesi Kutlandı
2 saat önce
Karabük'te, Vergili'nin yeniden başkan seçilmesi kutlandıKARABÜK,(DHA) ? KARABÜK'te, MHP'li Rafet Vergili'nin yeniden belediye başkanı seçilmesi üzerine yaklaşık 5 bin kişi Kent Meydanı'nda toplanarak kutlamada bulundu.
Karabük
'te, Vergili'nin yeniden başkan seçilmesi kutlandı
KARABÜK,(DHA
) ? KARABÜK'te, MHP
'li Rafet Vergili
'nin yeniden belediye başkanı seçilmesi üzerine yaklaşık 5 bin kişi Kent Meydanı'nda toplanarak kutlamada bulundu.
Karabük'te resmi olmayan sonuçlara göre MHP'li Rafet Vergili'nin yeniden belediye başkanı seçilmesi üzerine yaklaşık 5 bin kişi Kent Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisi yaptı. 'Sözünün eri Rafet Vergili? sloganı atan kalabalık, meşaleler yakıp, davul zurna eşliğinde seçim zaferini kutladı. Meydana gelen Rafet Vergili'ye de sevinç gösterilerinde bulunuldu. Kamyonet kasasının üzerine çıkarak kalabalığa hitap eden Vergili, 3'üncü dönem yine Karabük'ü bize teslim ettiniz. İnşallah sizleri mahcup etmeden vermiş olduğumuz sözlerin hepsini tek tek yerine getireceğiz. Yarından itibaren çalışmalarımıza başlayacağız. Karabükümüzün 50 yıllık geleceğini hep beraber inşa edeceğiz. Biliyoruz ki bütün partililer bize oy verdi. Bütün partililere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsi var olsun sağ olsun. 3 aylık bir seçim süresi içerisinde her türlü iftiralara, ithamlara, itibarsızlaştırmalara rağmen sizler bana sahip çıktınız. Hepinizden Allah razı olsun. dedi.
Havai fişek gösterisinin ardından Rafet Vergili meydandan ayrılırken, partililer araçlarla konvoy yaparak kutlamayı sürdürdü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:20 Kaynak: DHA
MHP Lideri Devlet Bahçeli Tek Cümlelik Oy Açıklaması
Erdoğan, Malatya'da 2 Saadet Partili Müşahidin Öldürüldüğü Olay Sonrası Karamollaoğlu'na Taziyelerini İletti
MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı
Son Dakika! Anadolu Ajansından Veri Açıklaması: Seçim Yayın Sistemine Veri Akışı Gerçekleşmemektedir