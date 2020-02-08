Karabük'te yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
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Karabük'te yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

6 saat önce

Karabük'te yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme yapıldı.

Karabük'te yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı, System.String[]

Karabük'te yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı sonrası Eskipazar ve Ovacık ilçelerinin yüksek kesimlerinde yaklaşık 20 santimetreyi bulan karlı zemine yem bıraktı.

Hava şartlarının çetin geçmesi sebebiyle yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorluk çektiği ve yemleme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Eskipazar, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:48 Kaynak: AA
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