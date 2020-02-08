Son Dakika › Güncel › Karabük'te yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
Karabük'te yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı
6 saat önce
Karabük'te yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:48 Kaynak: AA
Karabük'te yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme yapıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı sonrası Eskipazar ve Ovacık ilçelerinin yüksek kesimlerinde yaklaşık 20 santimetreyi bulan karlı zemine yem bıraktı.
Hava şartlarının çetin geçmesi sebebiyle yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorluk çektiği ve yemleme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
Son Dakika İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı öğleden sonra etkisini yitirecek Giresunspor-İstanbulspor maçı tatil edildi Düzce'de zincirleme kaza 4 yaralı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı